Juan Luis Iglesias

VÍDEO | Empieza el derribo del Hotel Teix de Magaluf y del Hostal Colón de Peguera: “Es un día histórico”

En medio de una gran expectación política y mediática, no tanto vecinal, este viernes comenzaron los trabajos de demolición de dos alojamientos turísticos obsoletos de Calvià: el Hotel Teix de Magaluf, al lado de Punta Ballena, y el Hostal Colón de Peguera. La operación de derribo, que está previsto que dure unos días, dará lugar a nuevos espacios municipales, como un aparcamiento público en el caso de Peguera y una nueva área urbana en el caso de Magaluf, con equipamientos y servicios. Más información