VÍDEO | Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca

Mallorca ha sufrido a primera hora de esta mañana el paso de una línea de turbonada que ha dejado intensas lluvias y algunas escenas de caos a consecuencia de las fuertes precipitaciones. El frente, que ha entrado en la isla tras descargar con fuerza en Ibiza, ha tocado tierra en la zona de Andratx, dejando fuertes chubascos acompañados de truenos, relámpagos y rayos a su paso.