VÍDEO | El PSOE de Baleares, sobre el audio de Aldama: "Nos preocupa cero, quien tiene que pedir disculpas es Prohens a Armengol"
El PSIB-PSOE asegura que le preocupa "cero" los audios aparecidos en el informe de la UCO donde el comisionista Víctor de Aldama celebra el segundo contrato firmado con el Govern de Francina Armengol. «Baleares ya han dicho OK» expresaba Aldama en dichos mensajes. No obstante, el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, resta credibilidad a las declaraciones del empresario al ser "una persona imputada". Más información