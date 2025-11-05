Senado

VÍDEO | Javier Arenas saca un váper en el Senado durante el pleno y lo niega: esta es la reacción de María Salom

El ‘número dos’ del PP en el Senado, Javier Arenas, fue captado este martes inhalando un cigarrillo electrónico en su escaño durante el pleno de la Cámara Alta, mientras intervenía la ministra de Sanidad, Mónica García. El veterano dirigente popular ha negado posteriormente “bajo ningún concepto” haber estado fumando, aunque ha admitido que deberá “revisar las imágenes” difundidas. Más información