Los audios de Aldama: "Me acaban de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana"

"Buenos días de nuevo. Me acaban de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana. Voy a organizar todo ahora, que quieren una web y un montón de cosas. Así que a ver si las tengo listas para esta tarde, mañana, y ya han dicho que ok. Yo ahora diré al de Canarias, lo voy a llamar para decirle, oye, de Baleares ya han dicho ok. Para que se ponga en marcha también él, ¿vale? Venga, luego te cuento".