VÍDEO | El vicepresidente de AENA reconoce que las distancias en el interior del aeropuerto de Palma seguirán siendo "necesariamente largas" tras las obras
El vicepresidente de AENA, Javier Marín, ha reconocido esta mañana durante su visita a las obras de remodelación de Son Sant Joan que las distancias a recorrer por los usuarios en el interior del aeródromo seguirán siendo "necesariamente largas" una vez terminen los trabajos de reforma. Marín ha defendido que en el aeropuerto de Palma se gestionan "muchas operaciones complejas y mucho tráfico Schengen y no Schengen", lo que dificulta la reducción de los trayectos a pie entre los controles, las terminales y las puertas de embarque. Más información