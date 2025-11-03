FOTO: B. Ramon / VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Las tiendas de Mallorca ofrecerán menos ropa durante el próximo año

Las tiendas de textil, calzado y complementos de Mallorca van a ofrecer menos producto a sus clientes durante el próximo año, según se reconoce desde las organizaciones empresariales del sector. El motivo es simple, y radica en que las previsiones de ventas que se habían hecho para 2025 han «pinchado» debido a la llegada de unos turistas con menor capacidad de gasto, sumado a una clientela local «empobrecida» por los elevados desembolsos que se ve obligada a hacer para acceder a una vivienda. Ante esta reducción en la facturación, se afirma que las compras que estos establecimientos realizan para llenar sus estantes durante 2026 se han reducido alrededor de un 25%, aunque hay tiendas que elevan este recorte incluso hasta el 40%. Más información