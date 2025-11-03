VÍDEO | El Consell enfría por el momento el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca
El Consell de Mallorca enfría el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a la propia isla de Mallorca de manera inminente. La institución insular asegura que sigue trabajando para que este traslado "sea una realidad cuanto antes" aunque también admite la necesidad de que se apruebe "la cobertura legal necesaria" por parte del Govern una vez ha caído en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos. Más información