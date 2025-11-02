B. Ramon

Antoni Vich, director de Cinvivèxit: "Desde que se prohibieron los móviles, no ha habido ningún protocolo de acoso por mal uso del teléfono"

Antoni Vich, (Palma, 1990) director del Instituto por la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit) (Palma, 1990). Combina su rol con su experiencia como orientador, poniendo el enfoque en la detección temprana y la responsabilidad compartida de la sociedad. Referente al suicidio de una adolescente en Sevilla, recuerda que «Balears tiene un protocolo de acoso muy preventivo, de obligado cumplimiento» cuando existe la notificación de un posible caso, y destaca la importancia de que su puesta en marcha «no es una confirmación de acoso, sino solamente la apertura de una investigación» Más información