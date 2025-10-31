Bernardo Arzayus

VÍDEO | Los jesuitas presentan los bienes patrimoniales de Montesión

Enric Puiggròs (Barcelona, 1974), provincial de la Compañía de Jesús en España, ha participado este viernes en la presentación del inventario de los bienes patrimoniales de la iglesia y el colegio de Montesión de Palma, así como del archivo y la biblioteca, un trabajo que ha realizado la empresa especializada Xicaranda. "Esta labor nace con la voluntad de preservar y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y espiritual que la Compañía de Jesús ha custodiado en Palma durante más de cuatro siglos", ha manifestado. "Es, por una parte, un acto de responsabilidad sobre una historia que hemos recibido como herencia y queremos transmitir a las generaciones futuras. Y, por otra, un acto de gratitud por todo aquello que representa: la memoria viva de tantos jesuitas, alumnos y familias que han hecho de Montesión un espacio de formación, de servicio y de encuentro con Dios, como es el caso de San Alonso Rodríguez, que hoy celebramos", ha querido subrayar. "Con este inventario —ha concluido— la Compañía de Jesús reafirma su deseo de colaborar activamente con las instituciones civiles y eclesiásticas para garantizar la conservación de este espacio común".