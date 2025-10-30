Guardia Civil

VÍDEO | Así fue el rescate de una tortuga envuelta en plásticos en Cala Rajada

Agentes de la Guardia Civil y personal de Salvamento Marítimo rescataron el pasado martes a una tortuga marina que estaba completamente envuelta en plástico en aguas de Cala Rajada, en el municipio de Capdepera. Los miembros de los equipos de emergencia subieron al animal a bordo de una de sus embarcaciones y la trasladaron al puerto de Portocolom, donde quedó en manos de los especialistas de la Fundación Palma Aquarium. La tortuga fue bautizada como "Mimosa", el nombre de la lancha de Salvamento Marítimo. Más información