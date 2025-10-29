Guillem Bosch

VÍDEO | Memoria Democrática reivindica los derechos de los represaliados por la dictadura en Baleares

La Ley de Memoria Democrática declaró la fecha del 29 de octubre como día de las víctimas del franquismo en Baleares. Por este motivo, representantes políticos y de asociaciones civiles se han reunido esta mañana en la plaza de Cort para honrar la memoria de todas las víctimas represaliadas por el gobierno fascista y, sobre todo, para reivindicar la justicia, la verdad, la reparación y, por encima de todo, las garantías de que esta etapa histórica tan negra no se va a volver a repetir. Más información