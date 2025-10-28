Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | Prohens no se fía del ministro Puente tras su anuncio sobre el tren de Llevant por su "absoluto desconocimiento" de la realidad de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura en el Parlament que no se fía del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras mostrarse partidario de suscribir un nuevo convenio sobre el tren de Llevant, siempre y cuando presente un proyecto con inversiones "realistas" y alineadas con las del Ejecutivo central. Prohens acusa al ministro de limitarse a hacer "fotos y tuits" en lugar de aportar compromisos reales e insiste en que no renuncia al proyecto ferroviario. Además, recalca que el Ejecutivo autonómico "lleva meses trabajando" con los equipos técnicos para impulsar la infraestructura. "Queremos hechos y no fotos, porque los tuits del señor Puente no tienen carácter oficial ni aparecen en el BOE", afirma. Más información