B. Ramon

VÍDEO | La UIB estrena laboratorios para investigar enfermedades como el cáncer o los ictus

La Universitat de les Illes Balears (UIB) estrena nuevos laboratorios para investigar en biomedicina, especialmente en enfermedades como los ictus, el cáncer o materias como la neurobiología. Las instalaciones, que pertenecen al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), han supuesto una inversión total de 1,3 millones de euros, de los cuales casi un millón ha sido financiado por la conselleria de Educación.