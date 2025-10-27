Redacción Digital

VÍDEO | El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

El consumo de ketamina se ha disparado en Baleares en los últimos años. El laboratorio de toxicología de Son Espases, centro de referencia nacional en detección de drogas y nuevas sustancias, ha constatado un aumento sin precedentes del consumo: si en 2023 se registraron 99 resultados positivos, en 2024 la cifra ascendió a 400, lo que supone un incremento del 308%. El número de pacientes identificados también se ha multiplicado por más de dos, pasando de 80 a más de 200.