FOTO: UIB / VÍDEO: J.S.

VÍDEO | Así son las prácticas en la UCI a través de la realidad virtual

La realidad virtual podría convertirse en una herramienta para la formación práctica de los estudiantes de Enfermería de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Un equipo multidisciplinar de investigadores de la universidad ha elaborado un estudio que demuestra los beneficios y el potencial del uso de entornos inmersivos para simular casos clínicos en la Unidad de Curas Intensivas (UCI). Docentes de los departamentos de Enfermeria, Fisioterapia, Psicología, Ciencias Matemátias e Informática participaron en el estudio, publicado recientemente en la revista científica Universal Access in the Information Society.