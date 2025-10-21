Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | El Govern conmemorará a las víctimas de los bombardeos republicanos en Palma

El día en que PP y Vox darán el primer paso para derogar la ley de Memoria Democrática de Baleares, la presidenta del Govern, Marga Prohens, anuncia que el Ejecutivo autonómico conmemorará este año a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Palma, de los que se cumplen 90 años. El homenaje, ha dicho, servirá para recordar el sufrimiento de quienes murieron en los ataques a la capital durante la Guerra Civil y “mantener viva la dignidad de las víctimas”.