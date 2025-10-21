Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | “Franco murió antes de que usted y yo naciéramos”: PP y Vox dan el primer paso para derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares

El Parlament balear inicia el trámite para derogar la ley de Memoria Democrática, impulsada durante el anterior Govern de izquierdas. La iniciativa parte de Vox, que ha registrado la proposición de ley, y cuenta con el respaldo del Partido Popular, que garantiza su aprobación. La sesión parlamentaria ha estado marcada por el enfrentamiento entre la presidenta Prohens y el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al PP de romper su palabra con la izquierda después de haber pactado meses atrás no derogar la ley. “¿Esta es la duración de la palabra de una presidenta? Hay yogures que tienen una caducidad más larga”, ha lamentado el ecosoberanista.