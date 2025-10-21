FOTO: Carlos Pradera / VÍDEO: IA y Carlos Pradera

VÍDEO | Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor'

Expertos en control de plagas de la empresa Anticimex, en colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB), han confirmado el establecimiento de la hormiga invasora Trichomyrmex destructor, también conocida como "hormiga de Singapur", en Palma. Este hallazgo, que supone la primera detección de esta especie en Baleares, fue constatada en un edificio de Ciutat y se ha publicado en el Boletín de la Asociación Española de Entomología, confirmando así la expansión de la especie en el archipiélago.