FOTO: Guardia Civil / VÍDEO: IA y Pexels

VÍDEO | Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

La Guardia Civil y la Policía Nacional han abierto investigaciones paralelas para tratar de identificar al responsable del dron que el pasado domingo invadió el espacio del aeropuerto de Palma y obligó a desviar nueve vuelos. Los investigadores están examinando las cámaras del recinto aeroportuario, aunque apuntan que las pesquisas pueden ser complejas, ya que el piloto podría estar a gran distancia. Mientras tanto, el subinspector de la Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa apunta a que el autor podría enfrentarse a una sanción de entre 40.000 y 50.000 euros.