VÍDEO | Entre el lujo y los cruceros, este es el recinto del Puerto de Palma donde se levantarán los nuevos módulos de atención a migrantes
La Delegación del Gobierno en Baleares empezará a levantar "de forma inminente" los módulos de atención a migrantes en el Puerto de Palma, ha podido confirmar este diario. El enclave escogido, cedido para la ocasión por la Autoridad Portuaria, es un terreno asfaltado que se ubica entre el nuevo Club de Mar y la dársena de cruceros del muelle de Pelaires, de acceso restringido.