VÍDEO | La Audiencia confirma la condena por acoso de Miquel Roldán, pero no lo inhabilita como profesor

La Audiencia de Palma ha confirmado la condena de un año de prisión contra el polémica profesor Miquel Roldán, que fue declarado culpable de un delto de acoso contra un exalumno. La sentencia, sin embargo, no le prohibe ejercer su profesión de docente. Es más, incluso se acepta expulsar de esta causa a la comunidad autónoma, que ejerció como acusación particular, porque el tribunal interpreta que “el sistema educativo no se ha visto afectado”, ya que los hechos ocurrieron años después de que Roldán y el alumno al que acosó coincidieran en el mismo colegio. El acoso se produjo fuera del centro educativo. La Audiencia confirma “la desconexión de los hechos con la condición de profesor” del acusado, por lo que no se impone ninguna pena de inhabilitación que le prohíba ejercer la docencia.