Guillem Bosch

El movimiento sindical Insularidad Digna reclama soluciones urgentes y efectivas para corregir la discriminación económica y territorial

El movimiento sindical Insularidad Digna, que representa a cerca del 90% del personal de la Administración General del Estado (AGE) en Baleares, reclama soluciones urgentes y efectivas para corregir la discriminación económica y territorial que padecen los empleados públicos en Baleares, y exigir el reconocimiento de una compensación justa por el sobrecoste que supone trabajar y vivir en el archipiélago.