Una montaña de expedientes judiciales tirados en el hueco de la escalera, en los nuevos tribunales de instancia de Manacor
Demandas civiles tiradas por el suelo, con sus datos personales a la vista y al alcance de cualquiera; expedientes judiciales y otros documentos sensibles apilados, sueltos, en bolsas de basura y cajas de cartón llenas de papeles y carpetas. Todo ello sobre las baldosas, sin ningún tipo de vigilancia y amontonado en el hueco de la escalera, detrás de un biombo que no logra cubrir todos los documentos a la vista. Es la imagen del caos y el desorden en los nuevos tribunales de instancia de Manacor, que entraron en funcionamiento el pasado 1 de octubre, han denunciado a este diario usuarios de las dependencias judiciales de la plaza dels Pares Creus i Font i Roig, que llegaron a ver una demanda judicial suelta por debajo del biombo separador.