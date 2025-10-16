Miguel Vicens

Una montaña de expedientes judiciales tirados en el hueco de la escalera, en los nuevos tribunales de instancia de Manacor

Demandas civiles tiradas por el suelo, con sus datos personales a la vista y al alcance de cualquiera; expedientes judiciales y otros documentos sensibles apilados, sueltos, en bolsas de basura y cajas de cartón llenas de papeles y carpetas. Todo ello sobre las baldosas, sin ningún tipo de vigilancia y amontonado en el hueco de la escalera, detrás de un biombo que no logra cubrir todos los documentos a la vista. Es la imagen del caos y el desorden en los nuevos tribunales de instancia de Manacor, que entraron en funcionamiento el pasado 1 de octubre, han denunciado a este diario usuarios de las dependencias judiciales de la plaza dels Pares Creus i Font i Roig, que llegaron a ver una demanda judicial suelta por debajo del biombo separador.