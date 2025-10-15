B. Ramon

VÍDEO | Lucía Muñoz, activista mallorquina en la Flotilla: "Las personas que necesitaban medicamentos por enfermedades crónicas se les denegaba"

Lucía Muñoz es una de las tres activistas mallorquinas que el pasado lunes aterrizaron en la isla después de haber sido retenidas en Israel tras su participación en la Global Sumud Flotilla. Así, la regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma carga contra el acuerdo de paz firmado por Trump y asegura que "seguirá habiendo flotillas mientras el pueblo palestino viva bajo la ocupación".