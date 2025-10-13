Redacción Digital

VÍDEO | El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca

El Govern balear ha remitido a la empresa Panini un requerimiento para que deje de repartir cromos y álbumes en las puertas de los colegios de las islas, después de que esta práctica haya sido denunciada por unos padres del colegio Santa Catalina de Palma. Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda que la ley balear de Consumo otorga a los niños la consideración de población «vulnerable» que merece una protección especial y considera «ilícitas» las prácticas comerciales «agresivas» que sometan al acoso al consumidor con el ánimo de comercializar un producto o servicio con cualquier medio.