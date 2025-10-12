B. Ramon

VÍDEO | "Estudiar con el corazón": El modelo del IEDIB que conecta a deportistas, familias y mallorquines por el mundo

El Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) celebra su séptimo aniversario consolidado como un referente de la «enseñanza flexible y moderna». Creado en 2018 para aglutinar la formación a distancia en el archipiélago, el centro inicia el curso 2025-2026 superando los 2.700 alumnos matriculados, una cifra que cuadruplica el número inicial de estudiantes, tal como indica a este diario Mike Rigo, jefe de estudios y profesor de Lengua Castellana. Este crecimiento, impulsado por una oferta «moderna y diversa», subraya una necesidad formativa que el IEDIB está cubriendo con un «enfoque único, poner en la enseñanza el corazón antes que la razón».