VÍDEO | Mallorca Delicia, la nueva ventana gastronómica de Diario de Mallorca
La gastronomía forma parte de nuestra identidad, de lo que somos y de cómo vivimos. Diario de Mallorca lo sabe bien: desde hace más de quince años hemos acompañado a nuestros lectores con Manjaria, un suplemento que ha acercado la cocina, los productos locales y los protagonistas de nuestro sector a miles de hogares. Hoy damos un paso más. Nace Mallorca Delicia, un proyecto renovado que quiere llevar la cultura gastronómica de la isla todavía más cerca de todos. Un espacio donde tradición y vanguardia se encuentran, con un lenguaje más transversal y cercano, que vivirá cada día en nuestros canales digitales y tendrá su cita fija en papel el último sábado de cada mes.