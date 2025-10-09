El otoño, el mejor momento para poner a punto tu embarcación en Port Calanova.
En octubre, el uso de los barcos disminuye y es el momento idóneo para realizar trabajos de reparación y mantenimiento sin prisas, con precios más competitivos y mayor disponibilidad en los varaderos. En el varadero de Port Calanova lo saben bien: planificar con antelación es la clave para disfrutar de tu embarcación en perfectas condiciones cuando regrese el buen tiempo. Aquí encontrarás un servicio cercano, detallista y muy profesional, tanto si eres un particular como si gestionas una empresa náutica.