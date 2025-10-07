Guillem Bosch

VÍDEO | "Pensamos que nunca va a pasar nada, hasta que pasa": La DGT y ASPAYM lanzan una campaña para reducir las distracciones al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con ASPAYM Baleares, ha puesto en marcha este martes la campaña nacional de tráfico Al volante, cero distracciones. La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre los graves riesgos de esta causante y también del consumo de alcohol y drogas al conducir, con el fin de prevenir siniestros viales.