VÍDEO | "Hemos sufrido tortura de bajo impacto": las primeras palabras de las mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez tras su detención
Las mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, dos de las tres integrantes isleñas de la Flotilla a Gaza retenidas por Israel, aterrizaron esta medianoche en el aeropuerto de Barajas tras cinco días en prisión. A su llegada, han sido recibidas por decenas de personas que esperaban la llegada de los navegantes y han mostrado su solidaridad con la misión humanitaria.
