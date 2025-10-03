J.F. Mestre

VÍDEO | Seguimiento masivo de la huelga en la sanidad pública en Mallorca: los médicos piden la dimisión de la ministra

Los médicos de Baleares han secundado de manera masiva la huelga que se ha convocado para el día de hoy en la sanidad pública, que solo atiende los actos urgentes. Y los profesionales sanitarios han querido expresar su malestar por el texto del futuro estatuto marco, que se está negociando en Madrid, a través de una protesta que se ha desarrollado este mediodía en Palma, frente a la Delegación del Gobierno. Han asistido alrededor de unos 300 médicos, que habían sido convocados por el sindicado médico Simebal y con el apoyo del Colegio Médico de Baleares. Los profesionales sanitarios han solicitado la dimisión inmediata de la ministra de Sanidad, a la que han citado únicamente por su nombre, recordando que es médica y ella misma trabaja para la sanidad pública.