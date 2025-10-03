VÍDEO | El mayor portaviones del mundo recala en Mallorca en un despliegue de fuerza militar con Gaza de fondo
Mientras las miradas del mundo se dirigen a Gaza, la bahía de Palma amanecerá mañana con un visitante tan imponente como incómodo. El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, hará escala durante varios días en la isla. Su llegada no es la de una embarcación militar más, sino la de una ciudad flotante de guerra que transporta más de 4.500 militares, cerca de 90 aeronaves y dos reactores nucleares bajo cubierta.