Fundación Marilles

VÍDEO | El Informe Mar Balear celebra su 5º cumpleaños con la comunidad científica de Baleares

El Informe Mar Balear cumple cinco años de su primera publicación y lo conmemora con un acontecimiento que reúne la comunidad científica y la administración pública de Baleares. El encuentro, que ha tenido lugar en el auditorio del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares, quiere reconocer el trabajo conjunto de 32 entidades y más de 100 investigadores que han hecho posible la creación de una plataforma de referencia para el conocimiento y la conservación del medio marino balear.