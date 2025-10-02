B. Ramon

VÍDEO | Núria Riera, tras la simple amonestación por su absentismo laboral: "El Govern ha cerrado y archivado mi situación personal"

"Mi situación personal ha sido archivada y cerrada por el Govern". Así responde la portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, tras la simple amonestación que ha recibido por su absentismo laboral por parte del Ejecutivo. En este sentido, Riera asegura que "respeta el resultado de la inspección" aunque no ha querido entrar a valorar si le parecía justa la sanción después de haber defendido que no había incurrido en ninguna irregularidad.