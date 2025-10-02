Lucía Muñoz Dalda @luciadalda

VÍDEO | Lucía Muñoz, Alejandra Martinez y Reyes Rigo, antes de ser detenidas: “Hemos sido secuestradas por las fuerzas de ocupación israelíes”

Apenas un par de horas después de que se perdiera el contacto con Lucía Muñoz y con toda la tripulación del barco en el que viajaba hacia Gaza, el equipo de la regidora de Podem en Cort publicó un vídeo que dejó preparado para emitir en caso de ser arrestada, en el que la política denuncia las acciones del ejercito israelí y exige al Gobierno español que intervenga para facilitar su vuelta a casa.