Reyes Rigo

VÍDEO | La Flotilla rumbo a Gaza, con tres mallorquinas a bordo, avista los primeros buques de la Marina israelí

Lucía Muñoz, Alejandra Martínez, y Reyes Rigo, tres mallorquinas partícipes en la Flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, afrontan las que porbablemente sean sus últimas horas de travesía. Las cerca de 50 embarcaciones que conforman la expedición navegan a 200 kilómetros de las costas de la Franja por la denominada zona de exclusión, también conocida como 'zona de riesgo', un espacio marino situado en el interior o más allá del mar territorial de Israel en el que el Estado puede restringir o prohibir el acceso a buques no autorizados. Según han informado Muñoz y Rigo, la madrugada de este miércoles, ya en 'zona de riesgo', se ha producido el primer encuentro con embarcaciones de la Marina israelí. La calma tensa que ayer se respiraba entre los integrantes del convoy humanitario ante la posibilidad real de un secuestro se ha prologado finalmente hasta el amanecer, en una noche marcada por los encuentros de los buques insignia 'Alma' y 'Sirius' con la flota de Netanyahu.