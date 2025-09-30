Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | El Govern resta importancia a su propia encuesta donde los mallorquines piden reducir el turismo: "La ciudadanía está representada en este Parlament"

"No quieran confundir a la gente, la ciudadanía está representada en este Parlament, no está representada en una encuesta de 2.000 personas". El Govern resta importancia a su propia encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en las Illes Balears 2024 donde los mallorquines piden reducir la actividad turística en el archipiélago. Una consulta publicada este mes por la Agencia de Estrategia Turística (Aetib) del Ejecutivo balear.