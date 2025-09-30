Lucía Muñoz Dalda @luciadalda

VÍDEO | La Flotilla se aproxima a Gaza con tres mallorquinas a bordo entre alertas por un posible secuestro: "Ya sabemos los planes de Netanyahu"

"Israel planea el secuestro de la Flotilla para este martes 30 de septiembre". Este es el mensaje que Lucía Muñoz, coordinadora de Podem Illes Balears y partícipe en la expedición de ayuda humanitaria a Gaza, ha transmitido a través de un vídeo publicado en su cuenta de X en el que también asegura que, según información publicada en prensa, el gobierno de Netanyahu "planea interceptar ilegalmente la flota y confiscar el material humanitario".