El Govern y el Ayuntamiento de Palma han presentado esta mañana la Tarjeta Única, con la que se podrá viajar en todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, autobús interurbano (red TIB) y autobús urbano de Palma (EMT). Los usuarios de la Tarjeta ciudadana de Palma y sin Tarjeta intermodal (TIB) podrán solicitar la nueva tarjeta a partir del próximo mes de octubre y tendrán seis meses de plazo para sacarse dicho título (hasta finales del primer trimestre de 2026).

