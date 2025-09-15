El Govern y el Ayuntamiento de Palma han presentado esta mañana la Tarjeta Única, con la que se podrá viajar en todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, autobús interurbano (red TIB) y autobús urbano de Palma (EMT). Los usuarios de la Tarjeta ciudadana de Palma y sin Tarjeta intermodal (TIB) podrán solicitar la nueva tarjeta a partir del próximo mes de octubre y tendrán seis meses de plazo para sacarse dicho título (hasta finales del primer trimestre de 2026).
Además del hecho de facilitar el uso de los diferentes medios de transporte público con un mismo título de transporte, la Tarjeta Única, hay que destacar que permitirá el pago del billete con tarjeta bancaria en los buses de la EMT, como ya se puede hacer en el tren, el metro y los buses TIB. Es una medida dirigida a los usuarios no habituales, como los no residentes o aquellos que no disponen de Tarjeta intermodal ni de Tarjeta ciudadana de Palma.