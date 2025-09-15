El 14 de septiembre de 2015 marcó un hito en la historia de la ciencia. Aquella mañana, los dos detectores LIGO en Estados Unidos registraron por primera vez una señal inequívoca de ondas gravitacionales, provocada por la colisión de dos agujeros negros. Una vibración breve, de apenas dos décimas de segundo, bastó para abrir una nueva era en la astronomía y confirmar, un siglo después, una predicción clave de Albert Einstein.

Entre los investigadores había científicos de la Universitat de les Illes Balears, liderados por Alicia Sintes y Sascha Husa e integrados en la colaboración LIGO. Diez años después, la UIB conmemora esta fecha histórica con un programa de actividades científicas y divulgativas que miran tanto al pasado como al futuro de una disciplina que ha transformado la manera en que observamos el universo.