Una mujer extranjera, residente en Calvià, consiguió que los servicios sociales de este municipio declararan su situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que no la echaran de su piso de alquiler, a pesar de que en un corto periodo de tiempo se había gastado alrededor de un millón de euros. Este dinero, del que no hay rastro, procedía de la venta de varias propiedades.

Esta inquilina, de más de 70 años de edad, alquiló una vivienda en el municipio a un precio elevado. La renta acordada era de 1.300 euros al mes, una cantidad que afirmó que podía asumir. De hecho, durante los tres primeros años pagó el alquiler sin ningún problema. Pero a partir de ese momento se convirtió en una inquiokupa, es decir, una inquilina que deja de pagar el alquiler, pero que se niega a abandonar voluntariamente la casa en la que está viviendo. Antes de firmar el contrato de alquiler, como suele ser habitual, la dueña del piso confirmó la solvencia económica de la inquilina. Comprobó, a través de los saldos bancarios, que tenía dinero más que suficiente para pagar el alquiler. Al dejar de abonar las mensualidades la propietaria instó el desahucio de la inquilina y lo hizo a través de una demanda judicial, que no fue respondida por la inquilina. Sin embargo, cuando iba a producirse el lanzamiento la mujer extranjera presentó un certificado de vulnerabilidad. Es decir, la ley la protegía y podía continuar viviendo en este piso sin abonar la renta, debido a su delicada situación económica. Para conseguir esta protección la mujer extranjera alegó que sufría una enfermedad grave y que a nivel económico sus únicos ingresos eran de apenas 300 euros al mes.