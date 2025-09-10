Un total de 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato regresan hoy a las aulas de Baleares tras las vacaciones de verano. Una vuelta al cole que arranca con más estudiantes, menos pantallas y nuevos currículos educativos.

El curso escolar empieza con 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: la cifra supone 113 estudiantes más respecto al global del año pasado, un crecimiento menor del registrado el periodo 2024-2025 respecto al curso anterior cuando el sistema escolar sumó 1.183 estudiantes. El leve crecimiento se explica únicamente por la subida de matrículas de la red concertada , mientras la pública pierde alumnos.