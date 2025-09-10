La catedrática de Geografía Humana y codirectora de la Cátedra de la Insularidad UIB-GOIB, Joana Maria Seguí Pons, fue la encargada de impartir la lección inaugural durante el acto de apertura del nuevo curso universitario en la UIB.

“Todo un honor”, asegura la doctora, que centró su intervención en el estudio “Unidad y diversidad en los territorios insulares europeos. Una mirada geográfica”. En él se defiende que las islas del archipiélago balear se asemejan más a otros territorios insulares europeos que entre sí mismas, si no se consideran factores como la historia, la lengua o la cultura.