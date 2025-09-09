La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido esta mañana mantener activa la alerta naranja, dentro del plan especial sobre fenómenos meteorológicos adversos, contemplado en el plan Meteobal, debido a que se espera que las lluvias se mantengan durante toda la jornada en todo el archipiélago balear.
Los integrantes del comité técnico asesor de Emergencias se han reunido esta mañana para analizar la previsión meteorológica y hacer un balance de los incidentes que se han producido durante toda la jornada, como consecuencia de la fuerte tormenta.