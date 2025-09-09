La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido esta mañana mantener activa la alerta naranja, dentro del plan especial sobre fenómenos meteorológicos adversos, contemplado en el plan Meteobal, debido a que se espera que las lluvias se mantengan durante toda la jornada en todo el archipiélago balear.

Relacionadas La alerta naranja continuará activa en Mallorca hasta el miércoles