Una vaguada atlántica y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo está dejando este martes en Baleares cielos cubiertos, lluvias torrenciales y fuertes tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en todas las islas por precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 140 litros por metro cuadrado en apenas 3 horas. El aviso estará activo hasta las siete de la mañana del miércoles.

La Dirección General de Emergencias también ha activado el Índice de Gravedad 1 del Plan Meteobal y pide a los ciudadanos extremar las precauciones.