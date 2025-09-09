Las lluvias torrenciales registradas durante la mañana de este martes han provocado graves estragos en la zona marítima del Portitxol, en Palma. La fuerza del agua ha arrastrado toda la basura que había en el torrent de na Bàrbara y toda esta porquería ha quedado acumulada en el área marina del club náutico, sobre todo en el espacio que ocupa las barcas que están amarradas. Es tanta la suciedad que el agua ni siquiera se puede distinguir, ya que está cubierta por una capa de basura.

