Los primeros pisos de precio limitado ya son una realidad en Baleares. Están en Manacor y se estrenarán en breve, después de reconvertir una antigua fábrica de cortinas en la Avinguda del Tren. El edificio se ha presentado este lunes en una jornada de puertas abiertas, con la presencia de las autoridades, los compradores de los diez primeros pisos y muchos vecinos interesados por esta modalidad de venta.

Cada piso de la promoción que se ha presentado esta mañana tiene unos 62 metros cuadrados construidos (cerca de 57 útiles), con una habitación doble y sala de estar, además de equipamiento incluido: horno, vitrocerámica, campana extractora, termo de aerotermia, ventiladores de techo, aire acondicionado, doble acristalamiento o parquet de alto tránsito.