¿Qué supondrá para los ciudadanos la derogación de la Ley de Memoria Democrática?

En primer lugar, quita derechos a las víctimas y a sus familias, derechos por los que llevamos décadas luchando. Y en segundo lugar, es un retroceso democrático para toda la ciudadanía, porque limita el acceso a documentación, permite que en el espacio público se mantenga simbología franquista y rebaja la educación en valores democráticos y derechos humanos. Es una ley que reconocía derechos y que no generó protestas, y aun así se va a derogar, eso habla por sí solo.