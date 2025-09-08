Més per Mallorca ha criticado este lunes el "fracaso absoluto" de las políticas del Govern de Marga Prohens y ha censurado que la líder del Ejecutivo haga más "de delegada del PP" en la comunidad que de presidenta de Baleares.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de la formación en la Cámara balear, Lluís Apesteguia, quien ha explicado que su grupo buscará durante el presente curso parlamentario centrarse en los problemas de los ciudadanos de las Islas "ante la constatación de que el PP, de la mano de Vox" busca, según su opinión, "desviar la atención de los problemas que tiene la gente" y crear nuevos como el de la inmigración.